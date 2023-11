Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Sattelzugfahrer betrunken

Statt Diesel heftig Alkohol getankt hatte ein Lkw-Fahrer am Freitagnachmittag auf der B311 bei Öpfingen

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr meldete eine Autofahrerin über Notruf der Polizei, dass ein Sattelzug auf der B311 in Schlangenlinien fahren würde. Ein weiterer Notruf in gleicher Sache ging wenige Minuten später durch einen anderen Zeugen ein. Dem war der gleiche Lkw auf Höhe Öpfingen aufgefallen. Einer Streife des Polizeireviers Ehingen gelang es den Sattelzug auf Höhe Oberdischingen zu kontrollieren. Den Beamten fiel schon zu Beginn der Überprüfung ein deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Als der Fahrer aus dem Lkw ausstieg, schwankte er deutlich. Ein Alcotest bestätigte den Verdacht. Der ergab einen Wert von mehr als 3 Promille. Gegen den 38jährigen Fahrer aus Belarus wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Da er über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er einen Zustellungsbevollmächtigten benennen, der den Kontakt im Strafverfahren zwischen ihm und der zuständigen Staatsanwaltschaft aufrechterhält. Wer den in Belarus zugelassenen Sattelzug an der Kontrollstelle abholt und an sein Ziel bringt, wird wohl Aufgabe des Chefs des Fahrers sein. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2220918)

