LPI-J: 16jährige Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Weimar (ots) - Am Donnerstagmittag führten Weimarer Polizisten eine Verkehrskontrolle in der Dürrenbacher Hütte durch. Dabei fuhr ein Skoda in die Kontrollstelle, dessen 42jähriger Fahrer laut Drogenvortest unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er wurde für eine Blutentnahme ins Klinikum gebracht und die anschließende Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

