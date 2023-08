POL-NOM: Polizei ahndet Parkverstöße

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Samstag, 19.08.2023, circa 02:00 Uhr NORTHEIM (mho) Am Samstag gegen 02:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Güterbahnhofstraße Ecke Frankenbergstraße in Northeim. Eine unbekannte Person beschädigte beim Ein- oder Ausparken den Pkw Seat eines 43-jährigen Northeimers und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw entstand ...

mehr