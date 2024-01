Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Plüderhausen: Fahrzeugbrand

Ein Lkw-Fahrer, der seinen Sattelzug auf einem Parkplatz an der B29 in Richtung Stuttgart auf Höhe Plüderhausen geparkt hatte, bemerkte am frühen Montagmorgen kurz vor 5 Uhr, dass aus seiner Zugmaschine Rauch aufstieg. Kurz darauf stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand am Lkw. Die Zugmaschine wurde beim Brand stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Der Parkplatz ist derzeit (Stand 07:10 Uhr) noch gesperrt, die Bundesstraße ist regulär befahrbar. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

