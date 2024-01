Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Beim Streit mit Messer verletzt - Unfall auf Bundesstraße

Aalen (ots)

Welzheim: 32-Jähriger mit Messer verletzt

In einer städtischen Obdachlosenunterkunft kam es am Sonntagnachmittag zu einer Auseinandersetzung, bei dem ein 32-jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde. Nach vorliegenden Erkenntnissen sei es zunächst zwischen zwei Kontrahenten zu einem verbalen Streit gekommen, wobei ein 45-Jähriger im weiteren Verlauf des Konflikts sein Gegenüber zu Boden gebracht und dort mit einem Messer verletzt habe. Als ein weiterer Bewohner zur Auseinandersetzung dazugekommen ist, habe der Tatverdächtige von seinem Opfer abgelassen und sei geflüchtet. Das 32-jährige Opfer wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, wo es ambulant medizinisch versorgt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zum Tatablauf und dessen unklaren Hintergründe dauern an.

Waiblingen: Auffahrunfall auf B 14

Bei der Anschlussstelle Waiblingen Mitte ereignete sich am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem drei Fahrzeug involviert waren. Der Durchgangsverkehr auf der B 14 in Richtung Stuttgart musste an der Anschlussstelle wegen einbiegender Fahrzeug stark abbremsen. Dies bemerkt der Fahrer eines nachfolgenden Klein-Lkw zu spät und fuhr bei zu geringem Sicherheitsabstand auf einen Transporter der Marke Opel hinten auf. Unmittelbar danach konnte der Fahrer des nachfolgenden Klein-Lkw der Marke Ford ebenfalls nicht mehr stoppen und krachte auf das Fahrzeugheck des bereits im Unfall involvierten Klein-Lkw. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Lkw Ford musste abgeschleppt werden. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich insgesamt auf ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell