POL-EL: Lorup - Rundballenpresse in Brand geraten

Papenburg (ots) - Am Mittwoch gegen 22.20 Uhr haben bislang unbekannte Täter Kleidung aus einem Altkleidercontainer am Bolwinsweg in Papenburg entwendet. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: ...

