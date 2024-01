Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfalllfuchten - Polizeibeamtin gefährdet - Brandschaden an Blockheizkraftwerk - Farbschmierereien - Unfälle

Aalen (ots)

Mögglingen: LKW-Fahrer beschädigt zweimal PKW und flüchtet

Am Stauende auf der B29 zwischen Mögglingen und Essingen fuhr am Montagnachmittag um 16.10 Uhr ein bislang unbekannter Lenker eines Lastzuges mit seinem Fahrzeug auf einen davor abbremsenden Skoda eines 58-Jährigen auf. Nachdem dieser sein Fahrzeug daraufhin am rechten Fahrbahnrand anhielt, um mit dem Unfallverursacher den Sachverhalt zu klären, fuhr dieser mit seinem Lastzug an dem Skoda vorbei und streifte diesen dabei an der Fahrzeuglängsseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Sattelzug mit roten Fahrerhaus und einer grauen Plane am Auflieger. Von dem Auflieger konnte das Teilkennzeichen AA-DW abgelesen werden. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240

Essingen: Polizeibeamtin gefährdet

Am Dienstagmorgen kontrollierten Beamte des Polizeireviers Aalen das Durchfahrtsverbot auf der Verbindungsstraße zwischen Essingen und dem Industriegebiet Dauerwang. Gegen 7:30 Uhr näherte sich ein Fahrzeug der Kontrollstelle. Der Fahrer wurde durch zwei Polizeibeamte, die mit Sicherheitswesten und Taschenlampen ausgestattet waren, zum Anhalten aufgefordert. Der Fahrzeug-Lenker fuhr jedoch auf die, auf der Straße stehenden Beamtin zu, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern. Diese konnte nur durch einen Sprung zur Seite verhindern, von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Daraufhin zog der zweite Beamte seine Dienstwaffe und leuchtete weiterhin mit seiner Taschenlampe auf das Fahrzeug. Erst daraufhin hielt der 17-jähriger Fahrer sein Fahrzeug an. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Ellenberg: Brandschaden an Blockheizkraftwerk

Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr kam es zu einem Brand im Blockheizkraftwerk in Eiberg. Vermutlich aufgrund einer chemischen Reaktion kam es im Außenbereich des Kraftwerks, in einem dortigen Auffangbehälter der Asche, zu einer Brandentstehung. Aufgrund dessen zerschmolz der Auffangbehälter, so dass das Feuer auf die Fassade des Heizwerkes übergreifen konnte. Das Feuer konnte durch die eintreffenden Feuerwehren aus Ellwangen, Ellenberg und Pfahlheim, die mit neun Fahrzeugen und 45 Wehrleuten anrückten, schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Farbschmierereien

Am Dienstag wurde der Polizei gemeldet, dass auf der Gebäuderückseite eines Supermarktes und einer dortigen Holzhütte in der Konrad-Adenauer-Straße mehrere Hakenkreuze aufgemalt wurden. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Bereits am vergangenen Samstag zwischen 18:30 Uhr und 18:55 Uhr wurde ein VW Golf, welcher zu dieser Zeit in der Straße Im Laichle geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 16-Jährige am Fußgängerüberweg angefahren

Am Dienstag um 7:20 Uhr wollte eine 16-Jährige den Fußgängerüberweg in der Baldungsstraße benutzen. Hierbei wurde sie von dem Opel einer 60-jährigen Fahrerin erfasst, die aus dem Kreisverkehr kommend, die Fußgängerin übersehen hatte. Die 16-Jährige wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Aalen: Unfall auf der A7

In den frühen Morgenstunden, gegen 5:30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Lenker eines Ford Ranger die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen verlor der 57-Jährige, aufgrund den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr unkontrolliert auf die rechte Fahrspur und kollidierte mit einem dort fahrenden Ford Tourneo, welcher von einem 44-Jährigen gelenkt wurde. Nach der Kollision kam der Tourneo nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Regenablaufschacht. Dadurch wurde das Fahrzeug ausgehebelt und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Hierbei wurden zwei Insassen im Tourneo im Alter von 34 und 43 Jahren schwer, der Fahrer sowie ein weiterer 36-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der Fahrer des Ford Ranger blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 33.500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Westhausen war zur Bergung der Insassen des Tourneo mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort.

