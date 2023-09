Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aufmerksame Zeugin beobachtet Einbruch in Kiosk

Wilhelmshaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde die Polizei Wilhelmshaven über einen Einbruch in einen örtlichen Kiosk informiert. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Behörden gegen 03:30 Uhr, nachdem sie durch ein dumpfes Geräusch geweckt wurde, das aus Richtung des Kiosks zu kommen schien. Zudem wurde sie auf die ausgelöste Alarmanlage des Geschäfts aufmerksam und handelte umgehend, indem sie den Notruf wählte.

Die Zeugin schilderte, dass ihr Partner aus dem Fenster in Richtung des Kiosks blickte und für etwa acht Sekunden nichts wahrnahm, außer aufsteigendem Nebel aus dem betroffenen Gebäude und der offenstehenden Tür. Anschließend beobachteten sie, wie eine männliche Person mit einem dunklen Müllbeutel in der Hand aus dem Kiosk rannte und sich in Richtung Norden, in eine kleine Stichstraße gegenüber dem Kiosk, entfernte. Leider verloren sie den Täter aus den Augen.

Dank der detaillierten Täterbeschreibung konnte die Polizei den polizeibekannten Einbrecher identifizieren und seine häuslichen Räumlichkeiten durchsuchen. Dabei wurde das gestohlene Diebesgut aufgefunden und der Tatverdacht erhärtet.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Eingangstür des Kiosks augenscheinlich aufgebrochen worden war. Auf Nachfrage bei dem Kioskbesitzer wurde festgestellt, dass verschiedene Verpackungen von E-Zigaretten ("Vapes") entwendet worden waren. Zu den gestohlenen Marken gehörten "Elfbar 600", "IVG Bar", "alibia GZUZ", "Dinner Lady Vape Pen Pro" und "Undercover Vapes". Die genaue Menge des gestohlenen Diebesguts konnte zum aktuellen Zeitpunkt nicht genau ermittelt werden. Darüber hinaus fehlte Bargeld aus der Wechselkasse des Kiosks, wobei der Betreiber schätzte, dass es sich um circa 70 Euro handelte.

Die genaue Höhe des entwendeten Diebesguts und möglicherweise fehlender weiterer Gegenstände wird derzeit noch ermittelt.

Nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden die Haftgründe verneint, und der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 11 Uhr aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Polizei Wilhelmshaven bedankt sich bei der Zeugin für ihre aufmerksame Meldung und die schnelle Reaktion, die zur erfolgreichen Aufklärung dieses Vorfalls beigetragen hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell