Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim, 87-Jährige durch falschen Wasserwerker betrogen

Budenheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in Budenheim in der Pankratiusstraße zu einem Trickdiebstahl, bei dem eine 87-Jährige bestohlen wurde.

Bei der 87-jährigen Frau aus Budenheim klingelte gegen 14:00 Uhr am Nachmittag ein Mann an der Tür und betrat nach dem Öffnen unmittelbar deren Wohnung. Er gab an, dass er nach einem Rohrbruch in der Straße die Leitungen überprüfen müsse. Auf die Aufforderung sich auszuweisen hielt der Mann zwar eine Karte hoch, nutzte jedoch das fortgeschrittene Alter und die eingeschränkte Sehfähigkeit der Frau aus und fuhr mit seiner Masche fort. Er forderte die 87-Jährige auf das Wasser im Badezimmer anzustellen und nutze vermutliche diesen Zeitraum, um in ihrer Abwesenheit das Schlafzimmer nach Geld und Wertgegenständen zu durchsuchen. Im Anschluss verlässt der unbekannte Mann recht zügig die Wohnung der Frau. Sie bemerkt danach das durchwühlte Schlafzimmer und den Verlust mehrerer Schmuckstücke.

Eine Beschreibung des Täters liegt derzeit nicht vor. Auch ist unklar, ob der Mann alleine oder mit Hilfe eines Komplizen agierte.

Wer dennoch sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

