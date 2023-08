Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Münsterplatz - Streitigkeiten, Messer im Spiel - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Mainzer Innenstadt zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Erste Notrufe ließen zunächst die Bedrohung mit einem Messer vermuten.

Um 19:12 Uhr erreichten die Polizei Mainz mehrere Notrufe von der Bus- und Straßenbahnhaltestelle am Münsterplatz, wonach ein Mann ein Messer gezogen hätte und einem anderen Mann in Richtung Hauptbahnhof folgen würden. Der Situation sei eine Streitigkeit zwischen den beiden vorausgegangen. Nach späteren Erkenntnissen ist der Täter dem Weggehenden jedoch nicht weit gefolgt, sondern zur Haltestelle zurückgekehrt, da er dort offensichtlich Schuhe verloren hatte. Diese hatte mittlerweile ein 35-jähriger Mainzer an sich genommen und erklärte dem Täter, dass er diese nicht herausgeben und auf die bereits verständigte Polizei warten würde. Daraufhin zog der Täter erneut ein Klappmesser. In dieser Situation griffen Passanten ein. Ein noch unbekannter Mann schlug mit Krücken dem Täter gegen die Beine, so dass ein weiterer Mann diesem das Messer abnehmen konnte. Weitere Zeugen hinderten den Täter an der Flucht.

Mit dem Eintreffen der Polizei wird der Täter, an der Bus- und Straßenbahnhaltestelle am Münsterplatz auf dem Boden sitzend, angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Einsatzkräfte der Polizei fesselten den Täter und stellten das Messer sicher. Dabei handelte es sich um ein Klappmesser mit ca. 8 cm Klingenlänge. Der Täter blieb unverletzt. Der 35-jährige Mainzer erlitt eine Prellung und Schürfwunden an einem Arm, weil er in der oben beschriebenen Situation auf den Boden stürzte.

Derzeit wird in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung geführt. Ob weitere Tatbestände erfüllt und was die Hintergründe der Tat sind, ist Gegenstand dieser Ermittlungen.

Die Polizei Mainz sucht nun Personen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder selbst davon betroffen waren. Insbesondere wird ein Mann mit Glatze gesucht, welcher als erster mit dem Täter in Streit geriet und in Richtung Bahnhof weglief. Auch die Person mit Krücken wird gesucht.

Wer zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell