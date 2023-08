Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim- nach Übergriff auf Jugendlichen im April- Zeugen gesucht!

Budenheim (ots)

Bereits am Sonntag, den 09. April 2023 kam es in der Binger Straße in Budenheim zu einem Übergriff auf einen Jugendlichen, durch drei ebenfalls heranwachsende junge Männer.

An besagtem Sonntag konnte durch eine aufmerksame Zeugin gegen 16:45 Uhr in Höhe der evangelischen Kirche beobachtet werden, wie ein junger Mann einen anderen zunächst in den Schwitzkasten nahm und anschließend dessen Taschen durchsuchte. Zwei weitere Jugendliche standen vor dem Geschehen, vermeintlich um die Tathandlung abzuschirmen. Die womöglich strafrechtliche Handlung wurde bis heute nicht zur Anzeige gebracht. Auch die Identität des jungen Mannes, der möglicherweise Opfer einer Straftat wurde, ist bis heute nicht bekannt.

Einer der drei jugendlichen Täter trug einen auffälligen, gelben Pullover mit einer schwarzen Steppweste darüber.

Der junge Mann, der womöglich Opfer einer Straftat wurde, konnte durch die Zeugin wie folgt beschrieben werden:

Ca. 17 Jahre alt, trug eine schwarze, kurze Hose, hatte eine sportliche Statur und dunkle Haare.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell