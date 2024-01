Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle und Unfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Diebstähle aus Pkw

Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen entwendete ein Dieb aus einem Renault eine Sporttasche sowie Bargeld. Der Pkw stand zu dieser Zeit in einer Garage Bei den Linden.

Am Dienstagabend wurde gegen 22.15 Uhr aus einem unverschlossenen Mercedes, der in der Goethestraße abgestellt war, ebenfalls Bargeld entwendet. In diesem Zusammenhang fiel ein Mann auf, der eine schwarze Jack mit Kapuze und Fellbesatz trug. Weitere Hinweise nimmt zu beiden Fällen das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Fußgänger angefahren

Mit leichten Verletzungen musste eine 92 Jahre alte Fußgänger ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau lief am Dienstag gegen 8.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Stuttgarter Straße und wurde hierbei von einem 73-jährigen Opel-Fahrer erfasst, der rückwärts ausparkte.

Schorndorf: Unfallflucht

Rund 1000 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem BMW. Dieser war am Montag, zwischen 12.40 Uhr und 21.50 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Einkaufcenters in der Mittleren Uferstraße abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

