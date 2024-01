POL Schwaben Nord: Verkehrsinfo

Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Zeit von Montag (08.01.2024), 17.00 Uhr bis Dienstag (09.01.2024), 06.15 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Schule in der Hermann-Kluftinger-Straße einzudringen. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise ...

