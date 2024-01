Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (10.01.2024) ereignete sich in einer Parkgarage Im Annahof ein versuchtes Körperverletzungsdelikt. Gegen 16.10 Uhr sprachen zwei Hausmeister der Parkgarage zwei bislang unbekannte Frauen an, da sich diese offenbar unberechtigt dort aufhielten. Nach einem kurzen Wortwechsel warf eine der beiden Frauen eine Glasflasche nach den beiden Hausmeistern, die diese nur knapp verfehlte. Anschließend flüchteten die beiden Frauen in Richtung Annastraße.

Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben:

- 1) weiblich, circa 165 cm, ca. 25 Jahre, schlank, bekleidet mit einer weißen Cap und weißem Schal, schwarzer Hose, schwarze Jacke

- 2) weiblich, circa 165 cm, ca. 25 Jahre, rote Haare, schwarze Mütze, schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze Handtasche

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes und bittet unter 0821/323-2111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell