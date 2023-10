Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mann wegen Verdachts des Drogenhandels festgenommen.

Lippe (ots)

In der Straße "Zum Lustgarten" kontrollierten am Mittwoch (25.10.2023) gegen 14.15 Uhr Einsatzkräfte der Polizei einen Mann, der aufgrund von Ermittlungen der Kriminalpolizei unter Verdacht stand mit diversen Betäubungsmitteln zu handeln. Bei der Kontrolle leistete der 53-Jährige aus Detmold massiven Widerstand und versuchte durch aggressives Verhalten vor der polizeilichen Maßnahme zu flüchten. Mit mehreren Kripo-Beamten gelang es den Mann zu überwältigen. Er führte eine erhebliche Menge Betäubungsmittel sowie eine größere Summe Bargeld bei sich. Der 53-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Am Donnerstag (26.10.2023) wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der aufgrund des Verdachts des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln Untersuchungshaft für den Detmolder anordnete. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

