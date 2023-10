Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagabend (26.10.2023) gegen 17.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Wittekindstraße. Ein 79-Jähriger aus Detmold bog mit seinem VW Golf von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Wittekindstraße ab. Dabei übersah er augenscheinlich einen 21-jährigen Detmolder, der mit seinem VW Transporter vorfahrtberechtigt auf derselben Straße unterwegs war. Beide Wagen prallten zusammen. Durch den Unfall erlitt der 21-Jährige leichte Verletzungen, so dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell