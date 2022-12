Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Schillingen

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, den 23.12.2022, kam es zwischen 14:35 Uhr und 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Frischemarktes Heinz in Schillingen. Die Geschädigte hatte in diesem Zeitraum ihren roten Toyota Yaris auf dem Parkplatz des Frischemarktes abgestellt. Als die Geschädigte gegen 15:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte fand diese eine Delle an der hinteren Stoßstange ihres PKW auf. Der Unfallverursacher hatte sich der Geschädigten jedoch nicht zu erkennen gegeben und ist weiterhin unbekannt.

Die Polizei Hermeskeil erbittet Hinweise zu dem Unfallgeschehen unter der Telefonnummer 06503/915110.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell