Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach betrügerischem Telefonanruf.

Lippe (ots)

Nach einem betrügerischen Telefonanruf am 13.09.2023 von falschen Polizeibeamten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5603155), fahndet die Polizei nun nach einem richterlichen Beschluss in der Öffentlichkeit nach einer Tatverdächtigen. Die Betrüger gaben am Telefon vor, dass die Tochter der angerufenen Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution gezahlt werden müsse. Die Frau begab sich daraufhin mit einer fünfstelligen Summe zum Parkplatz des Kaufland-Supermarktes in die Klingenbergstraße (Detmold) und übergab einer Unbekannten das Bargeld. Im Anschluss konnte ein Phantombild der Täterin erstellt werden, welches Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW finden: https://polizei.nrw/fahndung/118338 Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 1,55 m groß, ca. 20-30 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Haare zum Dutt zusammengebunden, trug dunkelblaue Kleidung. Wer kann Angaben zur Identität und dem Aufenthaltsort der unbekannten Frau machen? Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 6.

