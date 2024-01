Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Bauernproteste

Augsburg (ots)

Schwabmünchen - Gestern fand im Kontext der sog. Bauernproteste eine Versammlung in Schwabmünchen statt. Die Versammlung verlief durchweg friedlich, jedoch kam es zu spürbaren Verkehrsbehinderungen. An der Versammlung, die gegen 18.00 Uhr begann, nahmen in der Spitze etwa 400 Fahrzeuge teil. Dabei handelte es sich größtenteils um Traktoren. Die Versammlungsstrecke ging durch die Schwabmünchener Innenstadt und verursachte im gesamten Bereich spürbare Verkehrsbehinderungen. Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort, um die Versammlung zu begleiten und die Beeinträchtigungen in der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren. Durch die frühzeitigen Maßnahmen konnte ein Verkehrschaos verhindert werden. Da deutlich mehr Fahrzeuge als angenommen an der Versammlung teilnahmen, wurde die Versammlung erst gegen 21.00 Uhr anstatt wie geplant um 20.00 Uhr beendet. Die Versammlung löste sich dann aber schnell auf. Die Einsatzkräfte vor Ort unter der Leitung der Polizeiinspektion Schwabmünchen stellten insgesamt einen reibungslosen Verlauf ohne Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell