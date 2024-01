POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Dienstag (09.01.2024), zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Zollernstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich. Oberhausen - Im gleichen Zeitraum kam es in der Ulmer Straße zu einem weiteren Einbruch. Auch hier drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Cafe ein. Hier dürfte sich der Beuteschaden auf ...

mehr