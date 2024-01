POL Schwaben Nord: Versammlung

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Dillingen - Heute fand im Kontext der sog. Bauernproteste eine Versammlung in Dillingen statt. Die Versammlung verlief durchweg friedlich, jedoch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

An der Versammlung, die gegen 10.30 Uhr begann, nahmen in der Spitze bis zu 500 Personen teil. Die Personen waren mit etwa 250 Fahrzeugen sowie zu Fuß unterwegs. Die Versammlungsstrecke ging durch die Dillinger Innenstadt und verursachte im gesamten Bereich erhebliche Verkehrsbehinderungen. Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort, um die Versammlung zu begleiten und die Beeinträchtigungen in der Bevölkerung im Rahmen des Möglichen zu minimieren. Die Einsatzkräfte vor Ort unter der Leitung der Polizeiinspektion Dillingen wurden dabei von der Bereitschaftspolizei unterstützt.

