Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Falsche Wasserwerker erbeuten hochwertigen Schmuck - Präventionshinweise

Essen (ots)

45478 MH.-Speldorf: Obwohl Trickdiebe und -betrüger äußerst kreativ sind, wenn es darum geht, neue Maschen auszutüfteln, funktionieren die altbekannten nach wie vor leider erschreckend gut.

So erbeuteten in Speldorf am Blatter Weg zwei vermeintliche Wasserwerker am Freitagvormittag (24. März) den hochwertigen Schmuck einer 82-jährigen Seniorin. Sie klingelten gegen 11 Uhr bei der Frau und gaben sich als Klempner aus. Da es im Haus angeblich einen Rohrbruch gegeben habe, müssten sie nun im Badezimmer der 82-Jährigen über den Wasserhahn für einen Druckausgleich sorgen. Um die Seniorin zusätzlich abzulenken wurde sie in die "Arbeiten" der vermeintlichen Klempner aktiv einbezogen: Sie sollte den Wasserschlauch in der Dusche halten.

Erst als beide Männer gegangen waren, stellte die Frau fest, dass ihr hochwertiger Schmuck fehlte. Sie verständigte sofort die Polizei.

Einen der Tatverdächtigen beschrieb die Seniorin wie folgt:

- Etwa 45 Jahre alt

- Circa 1,70m groß

- Schwarze Haare und 3-Tage-Bart

- Dunkle Arbeitskleidung

Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben und/oder Hinweise geben können, melden sich bitte über die zentrale Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen.

Aus gegebenem Anlass werden wir nicht müde, Sie zur Vorsicht anzuhalten:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie an der Haustüre oder am Telefon ansprechen.

- Schauen Sie wenn möglich durch Ihren Türspion oder das Fenster, wenn es klingelt - selbst wenn Sie Besuch erwarten.

- Nutzen Sie eine Türkette!

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bitten Sie unangekündigte "Besucher" zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn eine Vertrauensperson vor Ort ist.

- Werden Sie laut und rufen Sie um Hilfe, wenn Unbekannte sich nicht abwimmeln lassen.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt über den Notruf 110!

Tagtäglich nutzen Trickdiebe und -betrüger die Gutgläubigkeit und die Hilfsbereitschaft älterer Menschen aus, um an deren Ersparnisse und Notgroschen zu gelangen. Helfen Sie mit, diesen Betrügern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Klären Sie Verwandte, Bekannte oder andere ältere Menschen, die Ihnen nahestehen, über Kriminalitätsformen auf und geben Ihnen Verhaltenshinweise an die Hand.

Diese Broschüren fassen alle wichtigen Informationen zusammen:

https://essen.polizei.nrw/sites/default/files/2018-09/Broschuere_SAEM_36s_web.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf

https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/229-BR-Gut-beraten-im-hohen-Alter%20%28002%29.pdf

/SyC

