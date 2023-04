Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel-Niederzwehren: Bewaffneter Raubüberfall auf Einkaufsmarkt

Kassel (ots)

Am Freitag, 21.04.2023, gegen 22:00 Uhr, fand ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in Kassel-Niederzwehren im Töpfenhofweg statt. Zur Tatzeit betraten zwei männliche Täter den Markt und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe von den drei Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließen die Täter mit der Beute den Markt zu Fuß in unbekannte Richtung. Über die Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: Männliche Person, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, blaue Augen, osteuropäischer Akzent, trug eine schwarze Regenjacke, Kapuze ins Gesicht gezogen, schwarze Kappe, weiße Sneaker Täter 2: Männliche Person, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, südeuropäisches Aussehen, lockige schwarze Haare, trug eine Calvin-Klein-Felljacke und war mit einer schwarzen Schusswaffe bewaffnet

Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Festnahme der beiden Täter. Bei dem Überfall blieben die 19-, 20- und 49-jährigen Angestellten unverletzt. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell