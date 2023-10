Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Vermehrt nächtliche Angriffe auf parkende Transporter

Neubrandenburg (ots)

Im Laufe der letzten Woche kam es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg) zu insgesamt fünf Aufbrüchen von Transportern. In sämtlichen Fällen galten die Angriffe wohl den teils hochwertigen Werkzeugen im Fahrzeuginneren.

Mit ca. 5000EUR entstand der größte finanzielle Schaden bei einer Straftat in der Neuhofer Straße in Feldberg, wo ein Firmenwagen in der Nacht vom 05.10 auf den 06.10.2023 aufgebrochen wurde, sodass diverse darin gelagerte Geräte entwendet werden konnten.

In der selben Nacht wurde weiterhin ein in der Burg Stargarder Mühlenstraße abgestellter Transporter gewaltsam geöffnet, wobei ein geschätzer Schaden von 3400EUR entstand.

Weitere Tatorte waren in Mirow, Rechlin und Penzlin, womit sich der insgesamt angezeigte Sach- und Stehlschaden auf ca. 15.000EUR beläuft. Die Tatzeit lag jeweils in den Nachtstunden. In allen Fällen kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz und sicherte Spuren an den Fahrzeugen.

In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass der oder die Täter auch vor Angriffen auf Fahrzeuge, welche im öffentlichen Verkehrsbereich an teils beleuchteten und auch nachts gelegentlich befahrenen Orten abgestellt wurden, nicht zurückschreckt. Entsprechend warnt die Polizei vor weiteren vergleichbaren Taten und bittet um erhöhte Vorsicht bei der Wahl eines nächtlichen Stellplatzes für den eigenen Transporter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell