Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Crailsheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Dienstagmittag gegen 11:45 Uhr schlug ein 30-jähriger Mann die Scheibe eines Abschleppfahrzeugs in der Albrecht-Dürer-Straße ein und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend versuchte er einen dort stehenden 59-jährigen Mann zu treten, was ihm jedoch nicht gelang. Beim Eintreffen der Polizei an der Örtlichkeit versuchte der 30-Jährige zu flüchten. Er konnte durch den Einsatz von Pfefferspray gestoppt und in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen leistete er Widerstand und versuchte die Beamten zu schlagen. Der 30-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung verbracht, gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

