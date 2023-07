Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe - Trunkenheitsfahrt

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht zu Sonntag gegen kurz nach halb 1 kontrollierten Beamte der Polizei Nienburg an der Hoyaer Straße in Marklohe nach einem Hinweis einen PKW, dessen 39-jährige Fahrerin (SG Weser-Aue) mit einem Atemalkoholwert von 1,27 Promille unterwegs war. Auch ihr Beifahrer war erheblich alkoholisiert.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei der Frau an und beschlagnahmten ihren Führerschein. Zudem stellten sie ihren Fahrzeugschlüssel vorläufig sicher. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell