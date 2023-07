POL-NI: Husum - 57-jähriger verunglückt bei Überholvorgang

Nienburg (ots) - (KEM) Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Seitenscheibe eines silbernen Ford Focus, der auf einer Parkfläche am Bürgermeister-Stahn-Wall stand, eingeschlagen und eine im PKW befindliche Geldbörse daraus entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagabend 22.30 Uhr und Sonntagmorgen 9.00 Uhr. Wer in der Nacht verdächtige Geräusche und/oder Personen ...

