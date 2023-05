BPOLI-OG: Gesuchter Straftäter am Grenzübergang Iffezheim festgenommen

Mahlberg/Orschweier (ots) - Nach einem versuchten Fahrkartenautomatenaufbruch am Bahnhof in Orschweier, gelang Beamten der Bundespolizei in den frühen Morgenstunden die Festnahme eines Tatverdächtigen. Vergangene Nacht (17.05) gegen 00:22 Uhr wurde die Bundespolizei seitens der DB AG über eine Alarmauslösung an einem Fahrkartenautomaten im Bahnhof Orschweier ...

mehr