Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach versuchtem Fahrkartenautomatenaufbruch/Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Mahlberg/Orschweier (ots)

Nach einem versuchten Fahrkartenautomatenaufbruch am Bahnhof in Orschweier, gelang Beamten der Bundespolizei in den frühen Morgenstunden die Festnahme eines Tatverdächtigen.

Vergangene Nacht (17.05) gegen 00:22 Uhr wurde die Bundespolizei seitens der DB AG über eine Alarmauslösung an einem Fahrkartenautomaten im Bahnhof Orschweier informiert.

Vor Ort konnten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Offenburg eine männliche Person feststellen, die bei Erkennen der Streife flüchtig ging. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr ausfindig gemacht werden, es lag nun aber eine detaillierte Beschreibung vor.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein Reisender im Bahnhof Orschweier befragt werden und dieser sagte aus, dass der bislang Unbekannte ihm gegenüber geäußert hätte, mit dem Zug nach Karlsruhe fahren zu wollen.

Heute Morgen gegen 05:30 Uhr konnte der Mann durch einen Beamten der Bundespolizei, der sich auf dem Weg zum Dienst befand, in einem Regionalzug in Richtung Karlsruhe festgestellt werden. Bei der Ankunft des Zuges im Bahnhof Offenburg erfolgte dann die Festnahme. Bei dem Mann handelt es sich um einen 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung gab er an, für den versuchten Fahrkartenautomatenaufbruch im Bahnhof Orschweier verantwortlich gewesen zu sein. Ob die 700 Euro Bargeld, die der Mann bei sich führte, aus dem versuchten Aufbruch stammt, ist Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der bereits polizeibekannte Mann auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell