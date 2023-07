POL-NI: Bürgerbeschwerden wegen Parkverstöße

Nienstädt (ots) - (ma) Vom Betriebsgelände eines Unternehmens im Industriegebiet Schnatwinkel in Nienstädt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag von zwei abgestellten Lkw die vorderen Kennzeichen gestohlen worden. Der Fahrzeughalter bemerkte die Diebstähle am Samstag gegen 09.00 Uhr. Die entwendeten Kennzeichen haben eine Zulassung mit SHG-Kennung. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 ...

