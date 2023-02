Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Fahrkartenautomaten aufgebrochen: Geld entwendet

Bad Herrenalb (ots)

In zwei Straßenbahnen, die in der S-Bahn-Halle im Bereich Bahnhof in Bad Herrenalb abgestellt waren, ist ein noch unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingedrungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Einbrecher am frühen Montagmorgen gewaltsam in die Straßenbahnen und brachen in einer Bahn den Kassenautomaten auf. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Herrenalb hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Hinweisgeber zum Einbruch, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im dortigen Bereich werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell