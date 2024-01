Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Folgemeldung zu Festnahme nach Pkw-Diebstahl

Folgemeldung zu Festnahme nach Pkw-Diebstahl

Der am Dienstag festgenommene Tatverdächtige eines Pkw-Diebstahls in Korb wurde am heutigen Nachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 26-jährige polnische Staatsbürger wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Ursprungsmeldung vom 23.01.2024 - 14:35

Korb: Tatverdächtiger nach Pkw-Diebstahl festgenommen

Ein zunächst unbekannter Dieb entwendete in der Nacht auf Dienstag gegen 2 Uhr einen Mercedes, der vor einem Wohnhaus in der Hanweilerstraße geparkt war. Dies wurde von der Geschädigten bemerkt, die anschließend die Polizei verständigte. Das gestohlene Auto kam einer anfahrenden Streife entgegen, die sofort die Verfolgung aufnahm. Kurz darauf wurde das Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich des Wunnebades ohne Insasse festgestellt. Im Rahmen der Fahndung, bei der neben mehreren Streifen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte ein 26-jähriger Mann, der sich in einem Gebüsch in unmittelbarer Nähe des gestohlenen Pkw versteckte, festgestellt werden. Dieser versuchte zu flüchten, wurde aber von den Beamten eingeholt und festgenommen. Der polnische Staatsangehörige soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

