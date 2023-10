POL-SLS: Verfolgungsfahrt in Saarlouis - hellblauer BMW flüchtet vor Polizei

Saarlouis (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Diebe durch ein Fenster eines Fachhandels in der Metzer Straße, Ecke Neue-Welt-Straße in Saarlouis ein. Zudem wurde in unmittelbarer Nähe ein weiteres Geschäft, welches an einem Parkplatz liegt, angegangen. Sämtliche Räume wurden von den Tätern durchsucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort eine Spurensuche ...

