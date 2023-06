Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen gesucht: Mehrere Autos und Garagen im Hammer Westen aufgebrochen

Hamm-Mitte (ots)

Mehrere Garagen wurden in der Nacht von Mittwoch, 14. Juni, auf Donnerstag, 15. Juni, in Garagenhöfen im Hammer Westen aufgebrochen.

Ein unbekannter Täter drang gewaltsam in drei verschlossene Garagen am Thüringer Weg, der Lange Straße und der Bodelschwinghstraße ein.

Anschließend schlug er jeweils eine Scheibe der darin geparkten Autos ein und durchsuchte die Innenräume nach Wertgegenständen. Beute in Form eines Fahrzeugscheins erlangte er lediglich aus einem Opel in der Garage an der Lange Straße. In eine weitere Garage an der Forbachstraße gelangte der Einbrecher nicht - hier stellte der Eigentümer nur einen fehlenden Knauf am Tor fest. Es entstand ein Gesamtsachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Personen in der Nähe der Garagenhöfe bemerkt haben: Telefon 02381 916-0 oder E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

