Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Unfälle - Auto zerkratzt - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Hofladen in der Siemensstraße einzubrechen. Da die Täter nicht in den Verkaufsraum gelangten, wurde auch nichts entwendet. Der beim Einbruchsversuch verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker befuhr am Mittwoch gegen 17:15 Uhr die Alfred-Kärcher-Straße und streifte den Außenspiegel eines entgegenkommenden 50 Jahre alten Wohnmobil-Fahrers. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Auto zerkratzt

Zwischen Montag und Dienstag wurde in der Bahnhofstraße ein geparkter Ford auf der gesamten rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Schorndorf: Lkw vs Pkw

Ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer streifte am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in der Straße Sommerrain beim Vorbeifahren einen geparkten VW. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Schorndorf: Farbschmierereien

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr wurden die Wände der Bahnhofsunterführung mit Schriftzügen und Symbolen, die dem politisch linken Spektrum zuzuordnen sind, beschmiert. Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 7:45 Uhr die Verbindungsstraße zwischen Steinbruck und Steinenberg und streifte den Außenspiegel eines entgegenkommenden 78 Jahre alten VW-Fahrers. Anschließend entfernte sich der unbekannte Autofahrer unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am VW wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell