POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeirevier Schwäbisch Hall derzeit telefonisch nicht erreichbar

Aalen (ots) - Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Einbruch Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Hofladen in der Siemensstraße einzubrechen. Da die Täter nicht in den Verkaufsraum gelangten, wurde auch nichts entwendet. Der beim Einbruchsversuch verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt der ...

