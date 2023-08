POL-BI: Motorradfahrer und Radfahrerin schwer verletzt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Ummeln / Sennestadt - Unbekannte Täter haben in der Straße Am Heidkämpken einen Opel Corsa und in der Industriestraße eine Kawasaki Z650 gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum von 21:00 Uhr am Sonntag, 27.08.2023, und 07:00 Uhr am Montag, den 28.08.2023, entwendeten unbekannte Diebe einen grauen Opel Corsa aus dem Jahr 2003 mit Bielefelder-Kennzeichen, der in der Straße am ...

