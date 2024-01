Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Murrhardt: Unfall - Wer missachtete die Vorfahrt?

An einer ampelgeregelten Einmündung ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall. Bislang ist unklar, wer von den Unbeteiligten bei Rot in den Einmündungsbereich eingefahren ist. Ein 66-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 8.30 Uhr die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Fornsbacher Straße, als er mit der aus Richtung Gartenstraße kommenden Ford-Fahrerin zusammenstieß. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt. Unfallzeugen werden nun zur Klärung des Unfallgeschehens gebeten, sich mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

6000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 7 Uhr ereignete. Eine 23-jährige Golf-Fahrerin befuhr die Mittlere Uferstraße, bog anschließend in die Waiblinger Straße ein und stieß hierbei mit einem aus Richtung Grafenbergstraße kommenden Mercedes-Fahrer zusammen. Die Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Auenwald: Einbruch

Auf dem Sportgelände in der Jahnstraße wurde zwischen Dienstagabend und Donnerstagvormittag in das Vereinsheim eines dortigen Sportvereins eingebrochen. Das Gebäude wurde von den unbekannten Tätern den Feststellungen zufolge nach Wertgegenständen durchsucht. Glücklicherweise wurde jedoch nichts entwendet. Die Täter hinterließen an der aufgebrochenen Tür erheblichen Sachschaden. Die Polizei in Weissach im Tal hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und bittet unter Tel. 07191/35260 um sachdienliche Hinweise.

Winnenden: Unfallflucht

In der Zeit zwischen 1:20 Uhr und 10:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstag in der Lindenstraße einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend weiter. Aufgrund des Schadensbilder am Mercedes ist davon auszugehen, dass der Schaden durch eine Anhängerkupplung verursacht wurde. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

