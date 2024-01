Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Verletzung durch Messer

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfallflucht

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag wurde ein VW T4 beschädigt, der in der Brückenstraße parkte. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Mit Messer verletzt

Zwei 30 und 37 Jahre alt Männer hielten sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr im Bereich des Alten Postplatzes auf. Hierbei forderte der 30-Jährige die Rückzahlung geliehenen Geldes ein, was der 37-Jährige verneinte. Dieser zog zudem ein Messer und verletzte den Jüngeren an der Schulter. Beide entfernten sich vom Tatort, wobei der Geschädigte wenig später an der Asylunterkunft Innere Weidach angetroffen werden konnte. Es wurde der Rettungsdienst hinzugezogen, die den Leichtverletzten in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

