POL-AA: Ostalbkreis: Drohne im Einsatz - Einbrüche - Unfallflucht - Mit Messer verletzt - Testkaufaktion - Sonstiges

Aalen: Drohne im Einsatz

Die Polizei wird anlässlich der Fußballbegegnung zwischen dem SSV Ulm und dem MSV Duisburg am morgigen Samstag in der Centus-Arena in Aalen mit einer angemessenen Anzahl an Einsatzkräften für Sicherheit sorgen. Zur Unterstützung des Einsatzes beabsichtigt das Polizeipräsidium Aalen das Geschehen rund um das Stadion auch mit Hilfe einer Drohne im Auge zu behalten.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Beamte des Aalener Polizeireviers stellten am Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf der B 29 kurz vor der Ausfahrt Mögglingen-Ost ein Pannenfahrzeug fest, woraufhin sie anhielten. Bei dem 48 Jahre alten Fahrer wurde während des folgenden Gespräches deutlicher Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache bemerkt, weshalb er sich einem Alkoholtest unterziehen musste. Da dieser positiv ausfiel, musste sich der 48-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. An seinem Fahrzeug wurden frische Unfallspuren und ein platter Reifen festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass der 48-Jährige mit seinem VW auf der Strecke zwischen Oberkochen und Mögglingen von der Fahrbahn abgekommen war und die Leitplanken gestreift hatte. Verkehrsteilnehmer, die durch den VW-Lenker gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Aalen: Dreistes Verhalten seitens eines Unbekannten

Gegen 16.20 Uhr am Donnerstagnachmittag stellte eine 37-Jährige ihren Mercedes Benz vor einem Bettengeschäft in der Stuttgarter Straße ab. Da die 37-Jährige lediglich kurz etwas erledigen wollte, blieben ihre Kinder im Fahrzeug sitzen. Als die Frau Minuten später wieder zurückkehrte, erzählte ihre 10-jährige Tochter weinend, dass ein Unbekannter die Fahrertüre geöffnet und die Handtasche der 37-Jährigen genommen habe. Diese hätte er durchsucht und dann wieder ins Fahrzeug geworfen. Der Unbekannte, den auch die 37-Jährige kurz zuvor gesehen hatte, als er sein Fahrzeug (einen weißen VW Golf oder VW Polo) neben dem ihren eingeparkt hatte, war wohl mit einem weiteren Mann unterwegs. Er ist schlank, ca. 30 Jahre alt, hat ein rundes Gesicht, eine breite Nase, braune Augen und einen schwarzen Bart. Bekleidet war er mit einer weißen Basecap, einer schwarzen Jacke, einer ebenfalls schwarzen Hose und schwarz-weißen Schuhen. Auffällig war wohl sein Gang, da er die Füße beim Gehen nach außen bringt. Sein Begleiter ist etwas dicker, ca. 35 bis 40 Jahre alt und hat kurze dunkelbraune Haare. Der Mann trug ein gelbes Sweat-Shirt mit Vierecken und eine schwarze oder blaue Jeans. Die beiden Männer fuhren anschließend in Richtung Bahnhof davon. Zeugenhinweise auf die beiden Personen nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 56-Jährige ihren VW Polo am Donnerstagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Affalterried und Wasseralfingen anhalten. Eine 31-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Citroen auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstand. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr einen VW, der im Parkhaus in der Bahnhofstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Auf rund 6000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 84-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr verursachte, als er mit seinem Mazda gegen einen in der Rosensteinstraße abgestellten VW Golf fuhr. Der Senior blieb bei dem Unfall unverletzt.

Ellwangen: Versuchter Einbruch

Am Donnerstag gegen 19 Uhr versuchten vermutlich zwei Personen in ein Wohngebäude in der Jagststraße einzudringen. Hierzu wurde zunächst der heruntergelassene Rollladen der Terrassentür beschädigt und anschließend ein Loch in die Glastür geschlagen. Allerdings war diese Beschädigung nicht ausreichend groß, um das Gebäude zu betreten. Durch den krach wurde ein Nachbar auf das Geschehen aufmerksam. Er konnte beobachten wie sich zwei vermutlich männliche Diebe vom Wohnhaus entfernten. Beide Männer waren etwa 170-175 cm groß und schlank. Eine Person trug eine beige/graue Kapuzen-Sweatshirt-Jacke und der andere Mann eine dunkelrote, verwaschene Kapuzenjacke. Die beiden Personen entfernten sich in Richtung Schleifhäusle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Mit Messer verletzt

Am Donnerstagmorgen gegen 10:25 Uhr kam es in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in der Georg-Elser-Straße zu einem Vorfall, bei welchem ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer leicht verletzt wurde. Im Rahmen einer Zimmerkontrolle kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 21-jährigen Bewohner und dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Im Rahmen dieses Streites wurde der Mitarbeiter durch den 21-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der 21-Jährige, der ebenfalls leicht verletzt wurde, konnte vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Ellwangen verbracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Lorch: Piaggio beschädigt

Ein 29-Jähriger stellte am Donnerstag in der Zeit von 6:15 Uhr bis 15.30 Uhr seine Piaggio auf dem öffentlichen Parkplatz am Bahnhof in der Wilhelmstraße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass diese am Heck und der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbruch

Zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr und Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, wurde an einem Wohnhaus in der Weidenäckerstraße ein Fenster aufgehebelt und anschließend das Gebäude betreten. In den Räumlichkeiten wurden sämtliche durchsucht bzw. durchwühlt. Entwendet wurde vermutlich nichts. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Lorch: Parkenden PKW beschädigt

Ein Audi A5, der am Mittwoch gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Maierhofstraße abgestellt war, wurde zu dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Testkaufaktion

Übermäßiger Alkoholkonsum kann bei Jugendlichen negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben und nicht selten Polizei- oder Rettungseinsätze auslösen. So manche "Feier" endet mit der stationären Aufnahme im Krankenhaus, wenn Minderjährige hochprozentigen Alkohol konsumieren. Um diese Herausforderung effektiv zu begegnen sowie die Verkäuferinnen und Verkäufer von Ladengeschäften, Kiosken und Tankstellen zu sensibilisieren, führte die Polizei Schwäbisch Gmünd am Mittwoch gemeinsam mit dem Ordnungsamt Schwäbisch Gmünd - gerade mit Hinblick auf die bevorstehende Faschingszeit -Alkoholtestkäufe durch. Unterstützt wurden sie hierbei von zwei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren, welche Testkäufe an 20 verschiedenen Verkaufsstellen durchführten.

Den Jugendlichen wurde dieses Mal erfreulicherweise nur an drei Verkaufsstätten branntweinhaltige alkoholische Getränke verkauft. Im Vergleich wurden im vergangenen Jahr an acht Verkaufsstätten hochprozentiger Alkohol verkauft. Nach Abschluss der Testkäufe wurden die Verkäuferinnen und Verkäufern sowie die Filialleitungen über die Testkäufe informiert. Gegen die Verantwortlichen der drei Verkaufsstellen, die das Jugendschutzgesetz missachteten wurde jeweils ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Insgesamt wurden die Testkäufe positiv aufgenommen.

