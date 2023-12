Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 17.12.2023, 00:45 Uhr - 09:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Wolfslochstraße 78. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Wolfslochstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Hierbei geriet das Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur und kollidierte mit der Fahrerseite eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Webenheimstraße geparkten schwarzen Citroen C 4. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro am geparkten Citroen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell