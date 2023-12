Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Restaurant am frühen Sonntagmorgen

Dahn (ots)

Am Sonntag, zwischen 02:30 und 03:00 Uhr, brach zumindest ein unbekannter Täter durch ein Fenster in ein Restaurant in der Straße "An der Reichenbach", ein. Schubladen und Schränke im Thekenbereich wurden durchsucht. Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich wurde entwendet. Auf Überwachungsbildern ist ein mutmaßlicher Täter erkennbar, der durch ein Fenster in den Innenbereich des benachbarten Hotels schaut. Beschreibung: Groß und dünn, trug einen dunklen Kapuzenpullover, dessen Kapuze ins Gesicht gezogen war. Außerdem trug er ein längeres Werkzeug bei sich. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

