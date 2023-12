POL-PDPS: Ruppertsweiler: 15-jähriger auf Spritztour, ohne Fahrerlaubnis und unter BTM-Einfluss

Bechhofen (ots) - Am 16.12.2023, um 05:25 Uhr wurden Anwohner der Ebertstraße in Bechhofen auf einen brennenden Strohballen aufmerksam. Der auf einer Wiese stehende Strohballen musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Wie der Strohballen in Brand geriet ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden wird auf circa 70 Euro geschätzt. | pizw Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen. |pizw Kontaktdaten ...

