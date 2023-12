POL-PDPS: Hyundai am Waldfriedhof zerkratzt und vier Reifen in der Neptunstraße plattgestochen

Dahn (ots) - Am Sonntag, zwischen 02:30 und 03:00 Uhr, brach zumindest ein unbekannter Täter durch ein Fenster in ein Restaurant in der Straße "An der Reichenbach", ein. Schubladen und Schränke im Thekenbereich wurden durchsucht. Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich wurde entwendet. Auf Überwachungsbildern ist ein mutmaßlicher Täter erkennbar, der durch ein ...

mehr