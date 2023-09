Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Neustadter Straße - Verkehrsunfall mit Motorroller - Zeugenaufruf- PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Samstagvormittag, kurz vor 10.30 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller im Bereich der Neustadter Straße in Mannheim. Dabei kollidierte eine 37-jährige Motorrollerfahrerin mit dem Pkw Audi eines 50-jährigen Fahrers und stürzte auf die Fahrbahn. Nach Erstbehandlung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde sie mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Verkehrsunfalldienst Mannheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222, mit den sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzten.

