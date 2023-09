POL-MA: Mannheim, Neustadter Straße - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorroller - Rettungskräfte im Einsatz PM 1

Heidelberg (ots) - Zu einer Sachbeschädigung kam es am frühen Samstagmorgen, gegen 04:15 Uhr, in der Heidelberger Altstadt. Hierbei wurde bei einer Bar am Marktplatz durch einen bislang unbekannten Täter die Glasscheibe einer Eingangstüre beschädigt. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Altstadt-Bahnhof. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ...

mehr