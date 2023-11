Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte zerkratzen neun Autos auf der Roßstraße - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstagvormittag (18. November 2023) gegen 10:50 Uhr meldete eine Zeugin Beschädigungen an ihrem Auto. Sie habe ihren Pkw am Vortag gegen 21 Uhr an der Roßstraße in Höhe der Hausnummer 268 geparkt. Als sie am nächsten Tag zurückkehrte, fand sie Kratzer an der linken Fahrzeugseite vor. Die herbeigerufenen Polizeibeamten entdeckten Lackschäden an acht weiteren Fahrzeugen auf der Roßstraße. Die Schäden wurden augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151 - 6340 in Verbindung zu setzen. (261)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell