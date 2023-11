Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Autofahrer fährt Radfahrerin an und flüchtet - Verdächtiger in Moers gefasst

Krefeld (ots)

Am Freitagmorgen (17. November 2023) gegen 5:10 Uhr fanden Zeugen eine verletzte Radfahrerin, die in Krefeld auf dem Flünnertzdyk von einem Auto angefahren worden war. Der Fahrer hatte die Flucht ergriffen und die schwer Verletzte am Unfallort zurückgelassen. Gefunden wurde sie von einem anderen Radfahrer und einem Polizeibeamten, der mit seinem Pkw gerade auf dem Weg zur Arbeit war. Der Rettungswagen brachte die 25-jährige Krefelderin in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Gegen 6:20 Uhr fand eine Zeugin in Moers einen schlafenden Mann in einem Auto mit Beschädigungen. Nachdem er auf Ansprache nicht reagierte, wählte sie den Notruf. Die Beamten der Polizei Wesel fanden an dem Auto frische Spuren von einem Zusammenstoß mit einem Fahrrad. Der 49-jährige Moerser stand unter dem Einfluss von Alkohol, ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Führerschein und Auto wurden beschlagnahmt.

(259)

