Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Einbruch in Getränkemarkt: Duo samt Tatbeute gefasst - Festnahme

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Sonntag (12. November 2023) meldete ein Sicherheitsdienst gegen 1:30 Uhr einen Einbruchalarm in einen Getränkemarkt am Birkschenweg. Auf der Überwachungskamera waren zwei Männer zu erkennen, die sich in der Filiale aufhielten. Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort wurde den Beamten mitgeteilt, dass sich die beiden Personen inzwischen vom Tatort entfernt hatten. Im Rahmen der Fahndung wurden zwei Männer (40, 45), auf die die Personenbeschreibung passte, auf der Geldernschen Straße angetroffen und kontrolliert. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten umfangreiches Diebesgut (mehrere Spirituosenflaschen mit Sicherung und Zigarettenpackungen) sowie Einbruchswerkzeug. Eine Recherche im polizeilichen Abfragesystem ergab, dass beide Personen aufgrund zahlreicher Straftaten bereits mehrfach in Erscheinung getreten sind. Die Männer wurden vor Ort festgenommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (257)

