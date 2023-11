Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Die Polizeiwache Süd hat einen neuen Leiter

Krefeld (ots)

Andreas Holla ist der neue Leiter der Polizeiwache auf der Hansastraße. Der Erste Polizeihauptkommissar folgt damit auf seinen im September verstorbenen Vorgänger Marcus Holla. "Ich freue mich, dass wir mit Andreas Holla wieder einen kompetenten und urteilssicheren Kollegen für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten", so Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck. "Er hat die Wache bereits seit Anfang des Jahres kommissarisch geleitet und ist mit den Menschen dort und mit seinen Aufgaben schon bestens vertraut", sagt Polizeidirektor Detlev Peuyn, Leiter der "Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz", also der Schutzpolizei.

Holla hat 1982 seine Ausbildung bei der Polizei begonnen und war anschließend ein Jahr bei einer Hundertschaft in Linnich eingesetzt. Danach ging er zum Polizeipräsidium Düsseldorf in den Objektschutz. Mit dem Wechsel in den gehobenen Dienst kam Holla 1993 zur Kriminalpolizei nach Krefeld, wo er zunächst für die Bearbeitung von Kfz-Delikten zuständig und ab 1994 beim Kriminalkommissariat 11 Ermittler unter anderem bei Todesermittlungsverfahren und Branddelikten war und in zahlreichen Mordkommissionen eingesetzt wurde.

2002 wechselte Holla in das für Organisierte und Bandenkriminalität zuständige Kommissariat 13 und leitete dort später auch umfangreiche Verfahren. Ab 2013 trug er schließlich wieder Uniform: zunächst als Einsatz-Sachbearbeiter auf der Leitstelle und nach seiner Beförderung zum Ersten Polizeihauptkommissar als Dienstgruppenleiter, ebenfalls auf der Leitstelle.

Der 60-jährige Andreas Holla ist in Geldern aufgewachsen und wohnt heute in Straelen. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter aus erster Ehe. Sein Interesse für Fußball hat ihn auch die Trainerlaufbahn einschlagen lassen, zwanzig Jahre lang hat er mehrere Vereinsmannschaften zwischen Kreis- und Landesliga im Gelderland trainiert. Heute ist er viel und gern mit dem Wohnmobil unterwegs. (258)

